Løkke vil omlægge pension fra social ydelse til opsparing i fremtiden

- Som jeg læser Moderaternes forslag, så indebærer det en de facto afskaffelse af folkepensionen. Det er meget radikalt, siger Lars Andersen til Altinget.

Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, kalder til mediet forslaget for ”en grundlæggende omkalfatring af det system, vi har i dag, som jo ellers er en internationalt berømmet pensionsmodel”.

Det går Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, dog i rette med.

- Folkepensionen er kommet for at blive. Og den er fin. Og den har vi ingen intentioner om at pille en tøddel ved. Dén debat, vi har tilladt os at starte, fordi det hele ikke kan handle om, hvad der sker i overmorgen, det er, hvad det er for et land, mine ufødte børnebørn skal bo i, siger Lars Løkke Rasmussen til Altinget.