Fire partier går sammen i afgørende ønske om naturlov efter valg

Før folketingsvalget i 2019 gik de sammen om en 70-procents målsætning for reduktion af Danmarks udledninger, der senere endte i klimaloven.

Nu har SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet sat sig sammen igen. Denne gang med ønsket om en lov for naturen i et kommende regeringsgrundlag.

Biodiversitetsrådet skal inden for et år udarbejde et udkast til en ”bindende” naturlov, som ”ved lov forpligter, at Danmark lever op til EU’s mål om 30 procent beskyttet natur – heraf 10 procent strengt beskyttet – både på land og på havet”.