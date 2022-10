Det bliver bestemt ikke taget godt imod hos en landmand i Vestjylland, at de to statsministerkandidater Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) i valgkampen begge erklærer deres støtte til en CO 2 -afgift på landbruget.

»Jeg synes sådan set, at det er lige ringe, at man begynder at kommentere på det, uanset om man er