Det er først om »mange år«, at topskatten skal helt væk, sagde han og præciserede senere, at det først var om »otte år«, altså i slutåret for De Konservatives skatteplan, der løber frem til 2030.

»Det er ikke noget, vi skal gøre nu,« sagde Søren Pape Poulsen:

»Skatten skal lettes for de laveste indkomstgrupper først.«

Papes indgang til sagen var noget, der straks fik Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl, til at hæve øjenbrynene.

»Pape bliver spurgt til topskatten, som K ønsker at afskaffe - men bakker straks på den - ”det er ikke lige nu”, den skal afskaffes. Han forsøger at dreje debatten over på lettelsen af skat i bunden, som da også er langt mere populært end at afskaffe topskatten,« lød det fra analytikeren i JP’s livedækning af debatten.