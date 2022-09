Regeringen angriber Papes gaver til Danmarks rigeste, men tallene gemmer også på en anden historie

Ifølge skatteminister Jeppe Bruus var det tal ligefremt sat for lavt af statsministeren. Få dage senere oplyste han således til Folketinget, at en person med præcis Papes løn vil få en skattelettelse på 98.900 kr. årligt som følge af Papes plan.

»En pilskæv skatteplan, der kun gør de rige endnu rigere,« stod der i et debatindlæg fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund.

Det var også Stoklund, der over for B.T. forsvarede, at Socialdemokratiet har brugt regeringens embedsmænd til at regne på den partipolitiske modstanders privatøkonomiske forhold. Det kunne forsvares med, at »beregningen viser, hvordan en fjernelse af topskatten forgylder de allerrigeste,« sagde Stoklund.