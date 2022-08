Regeringen: Udlændinge skal altid udvises ved ubetinget dom

- Det mener vi, grundlæggende er forkert. Det er ikke mindre forkert, at man begår en voldtægt, fordi man gør det efter ni år, end hvis man gør det efter to år.

- Jeg synes, det er helt rimeligt at sige, at for folk, der er i Danmark, som ikke er statsborgere, og som ikke har fået permanent ophold, at hvis du begår så grov kriminalitet, at du får en ubetinget dom, så kan du ikke være her mere, siger han.

Den foreslåede stramning på området kræver, at den nuværende ordning afskaffes.

Den indebærer, at jo længere tid en udlænding har opholdt sig i landet, desto grovere kriminalitet skal der til, før det fører til udvisning.