På en hollandsk myndigheds hjemmeside blev der den 6. juli offentliggjort to opsigtsvækkende afgørelser formuleret på hollandsk fra landets øverste forvaltningsdomstol, Raad van State, med danske asylafviste Syrien-flygtninge i hovedrollen. Afgørelser, der nu viser sig at have potentiale til at slå sprækker i Danmarks fordelagtige medlemskab af hjørnestenen i EU’s flygtningepolitik, Dublin-forordningen.