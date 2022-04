Venstre vil ikke vente længere i giftig Hjort-sag

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet for landsforræderi. Selv har han fortalt, at det skulle være, fordi han til medier har bekræftet et tophemmeligt samarbejde med de amerikanske efterretningstjenester.

Et muligt alvorligt brud på hans tavshedspligt, der dækker de informationer han har fået både i Folketingets hemmeligste udvalg og som minister.

Politisk har der ikke været mange reaktioner på sagen. Og normalt holder Christiansborg sig da også fra at blande sig i aktive kriminalsager. Men efter fire måneder er Venstres tålmodighed altså opbrugt.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, skriver i en kommentar:

- Der er tale om en verserende straffesag, hvor der ikke er rejst tiltale, og lige nu arbejder retssystemet. Myndighederne skal have lov at gøre deres arbejde, og i sidste ende vil det, hvis der skal rejses tiltale, være op til folketinget at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet og op til domstolene at afgøre den konkrete straffesag