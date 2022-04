Regeringen lover ny folkeafstemning hvis der kommer overstatslig hær

- Men selv hvis det skulle ske, så garanterer jeg, at regeringen vil insistere på en folkeafstemning. Og regeringen vil anbefale, at man stemmer nej, siger Jeppe Kofod.

Udmeldingen kommer, efter at Jyllands-Posten har skrevet, at regeringen afviser at give en garanti for en ny folkeafstemning.

Spørgsmålet er centralt i debatten forud for folkeafstemningen, fordi et overstatsligt samarbejde vil være et markant mere forpligtende end det nuværende samarbejde, som danskerne skal stemme om 1. juni.

I dag er forsvarssamarbejdet i EU mellemstatsligt. Det vil sige, at EU-landene skal være enige, før soldater fra EU-landene kan sendes ud. Med andre ord har EU-landene veto mod at sende soldater ud på EU-missioner.