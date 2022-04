08/04/2022 KL. 19:03

Nej-siden: Officiel hjemmeside er »fifleri« og »ret misvisende« i spørgsmålet om en EU-hær

En ny hjemmeside med information til vælgerne kritiseres af nej-siden for at nedtone muligheden for en EU-hær. Regeringen afviser.