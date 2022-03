Løkkes parti vil på stemmesedlen under partibogstavet M

I september sidste år havde Moderaterne sikret sig de nødvendige 20.182 vælgererklæringer, som er kravet for at blive opstillingsberettiget.

Moderaterne begyndte som et såkaldt politisk netværk. Det var for personer, der ønskede at diskutere og formulere politiske forslag med Lars Løkke Rasmussen.

Fra begyndelsen af netværket gjorde Løkke det klart, at hvis der var tilstrækkelig støtte til det, så ville han også stifte et nyt parti.

Det gjorde han så grundlovsdag sidste år. Det var også her, at partiet ville få navnet Moderaterne.

Næste folketingsvalg finder sted senest i 2023.

Moderaterne har ifølge Løkke som mål at favne midten i dansk politik for at holde yderfløjene fra indflydelse.