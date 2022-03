Regeringen tillader flagning med det ukrainske flag

Rusland har angrebet Ukraine fra nord, øst og syd, og russerne har det seneste døgn sendt faldskærmssoldater ned i Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvor der har været hårde kampe og voldsomme ødelæggelser.

Enhedslisten har forslået Folketingets Præsidium - Folketingets øverste ledelse - at Folketinget flager med det ukrainske flag. For at vise støtte til Ukraine, siger Peder Hvelplund (EL). Han afventer svar på forslaget.

- Det vil være et udtryk for solidaritet for den ukrainske befolkning og et udtryk for, at et parlament udtrykker respekt for folkeretten, og at en suveræn stat skal respekteres, siger han.