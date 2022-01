Minister afviser forhandling: Snotdumt, hvis V og K stemmer nej

De borgerlige partier er i gang med at spænde buen for hårdt, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), når de kræver nye forhandlinger om international arbejdskraft.

Regeringen fremlagde fredag en politisk aftale med De Radikale, SF og Kristendemokraterne om at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget en arbejdstager uden for EU skal tjene for at kunne få arbejdstilladelse i Danmark.

Forslaget lød på 375.000 kroner. I dag er grænsen på 488.000 kroner.

Men de fire blå partier vil have den ned på 360.000 kroner. De vil have ordningen permanent, modsat regeringens ønske om to år, og så skal ordningen ifølge de blå partier begrænses til lande, der har visumfrihed.

- Jeg tror, at alle kan se, at når beløbsgrænsen i dag hedder 448.000 kroner, og det borgerlige forslag hedder 360.000, og vi nu ligger på 375.000, så har regeringen strakt sig meget langt, siger Mattias Tesfaye.