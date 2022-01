20/01/2022 KL. 08:43

Liveblog fra Minkkommissionens afhøringer 20. januar

Minkkommissionens opgave er at afdække omstændighederne i forbindelse med regeringens beslutning om at aflive alle mink i hele landet under coronapandemien i november 2020. Kommissionen skal også undersøge sagen om Rigspolitiet fejlbehæftede actioncards.