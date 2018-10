Familiemedlem brugte misbrugsoffers erstatning: Minister vil ændre loven

Justistminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt et lovforslag i høring, der skal sikre, at erstatninger givet til seksuelt misbrugte rent faktisk går til offeret.

Det skriver DR.

Ministerens lovforslag kommer efter en sag om en ung kvinde ved navn Tasja Nielsen, der indtil hun var otte år i en periode på fem år blev udsat for seksuelle overgreb. Som 18-årig opdagede hun, at hendes biologiske mor havde brugt den ertstatning på 50.000 kr., som hun var blevet tildelt af landsretten i 2007, skriver mediet.

Det fik tidligere på året den unge kvinde til at henvende sig til en række politikere for at få loven ændret, hvilket mundede ud i, at hun i foråret mødtes med Folketingets retsudvalg, mens socialdemokraten Kaare Dybvad etablerede en indsamling som plaster på såret.

Sagen har nu fået justitsministeren til at udforme et lovforslag, der foreskriver, at erstatninger fremover skal sættes ind på en lukket konto, ligesom det skal godkendes af en uvildig person, hvis man skal have adgang til pengene.

»Tasjas historie er dybt ulykkelig. De penge, som hun fik som et lille plaster på såret for en forfærdelig oplevelse, blev uberettiget brugt af hendes nærmeste. Det er grotesk, at nogen skal udsættes for det,« siger Søren Pape Poulsen til DR.

Som lovgivningen er i dag, er det kun erstatninger på 75.000 kr. eller derover, som bliver sat ind på lukkede konti i sager som Tasja Nielsens, hvor mindreårige er blevet seksuelt misbrugt.

Hos Dansk Folkeparti støtter Peter Skaarup, formand for Folketingets retsudvalg, op om ministerens lovforslag, siger han til mediet.