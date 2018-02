S vil værne om velfærdsydelser – men kan ikke fortælle hvordan

Det bliver fremover sværere for udlændinge at få ret til dagpenge i Danmark.

Det er konsekvensen af et nyt optjeningsprincip, som regeringen og Dansk Folkeparti har skrevet ind i skatteaftalen.

Tiltaget betyder, at retten til at modtage dagpenge fra og med 2021 er betingede af, at man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv af de seneste otte år.

Fakta Et nyt optjeningsprincip på dagpenge For at kunne modtage dagpenge skal man fremover have opholdt sig i Danmark, Grønland, Færøerne, EU eller EØS (Norge, Island og Liechtenstein) i 7 af de seneste 8 år. Man er undtaget, hvis man uddanner sig i udlandet eller er udstationeret for en dansk virksomhed eller myndighed. Personer, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse, er også undtaget. Det nye krav indfases løbende: I 2019 er det 5 af 8 år.

I 2020 er det 6 af 8 år.

I 2021 er det 7 af 8 år. Lever man ikke op til kravet, kan man i stedet modtage den lavere integrationsydelse.

Det bliver i dag kritiseret i Jyllands-Posten af en række a-kasser og 30-årige Signe Roelsgaard Nielsen, der ellers troligt har betalt til sin a-kasse, alt i mens hun har arbejdet i Sierra Leone. Nu kan de penge være tabt, ligesom hun ikke kan vide sig sikker på sin økonomi, hvis hun kommer hjem og får svært ved at finde et nyt job.

Socialdemokratiet fremlagde mandag et stort, gennemarbejdet udlændingeudspil, hvor partiet fastslår, at ”der skal optjenes ret til kontante ydelser”.

Men skatteordfører Jesper Petersen (S) kan ikke svare på, om Socialdemokratiet støtter det optjeningsprincip, som indgår i den borgerlige skatteaftale.

Jobbet i udlandet kan koste hende dagpengene i Danmark Signe Roelsgaard Nielsen har troligt betalt til sin a-kasse. Nu kan pengene være spildt på grund af en politisk aftale, der sigter mod udlændinge, men også rammer danskere.

”Vi har jo ikke været med til forhandlingerne og har derfor ikke alle de informationer, som aftalepartier har. Vi er nu nødt til at dykke ned i, hvem det egentlig rammer. Selve ideen om optjeningsprincipper støtter vi, og det indgår også i vores udspil fra i mandags, men vi er nødt til at undersøge nærmere, om det her forslag er helt gennemtænkt.”

Hvad vil I have undersøgt?

”Konceptet med optjeningsprincipper er jo, at hvis man kommer hertil og bidrager, så får man også ret til de forskellige ting, som velfærdssamfundet tilbyder. Men her kan man vel sagtens forestille sig en dansk lønmodtager, som i mange år har arbejdet i Danmark, betalt til sin a-kasse, været i et ikke-EU-land i en kort årrække, og så kommer vedkommende tilbage og skal arbejde syv år i Danmark igen, inden man har optjent dagpengeret. Så er jeg ikke sikker på, at det rammer dem, som Dansk Folkeparti tror, det rammer.”

Så du siger, at det vil være for hårdt?

”Vi har ikke lagt os fast på en holdning til det endnu, fordi vi ikke kender det konkrete forslag og ikke præcis kender konsekvenserne. Men nu har jeg nævnt det, der kunne være en risiko ved at udforme det på den måde. Vi må have afdækket, hvordan det kommer til at ramme.”

Hvordan kan det være, at I kan komme med et stort udspil, der bl.a. indeholder optjeningsprincipper, og første gang det bliver testet, kan I ikke svare på, om I godt kunne tænke jer sådan et optjeningsprincip?

”Som jeg siger, har vi ikke noget imod et optjeningsprincip, men den konkrete udformning kan jo være forskellig. Der er ikke nogen, der siger, at det præcis skal strikkes sammen på den måde for at være fornuftigt. Når vi har dykket ned i det, må vi gøre vores stilling op.”

I siger, at I er kommet med et meget gennemarbejdet udspil. Hvis det er så gennemarbejdet, hvorfor har I så ikke foreslået nogle konkrete optjeningsprincipper?

”Du spørger til den aftale, som regeringen har lavet.”

Ja, og du henviser til jeres udspil, som I siger er meget gennemarbejdet. Hvis det er så gennemarbejdet, hvorfor har I så ikke udtænkt nogle konkrete optjeningsprincipper?

”Vi vil gerne lave optjeningsprincipper på en række områder, men det skal foregå gennemtænkt og gerne i en bred, politisk aftale. Det kunne man have fået, hvis vi var inviteret med til de forhandlinger, som vi blev lukket ude af.”

Hvorfor har I ikke gennemtænkt et forslag selv?

”Vi vil gøre det grundigt, inden vi lægger noget helt specifikt frem. Og det vil så komme, når rette tid er.”