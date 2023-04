En ny alliance truer regeringen på et af de ømmeste punkter. Endnu en hovedperson forlader dansk politik, og justitsministeren har fået verdens mindste sag til at vokse sig alt for stor.

Endnu en spændende uge er gået i dansk politik, og i den politiske podcast Under Gulvtæppet får du politisk analytiker Niels Th. Dahl og chefredaktør Marchen Neel Gjertsens version af begivenhederne. Lyt med og hør også, hvem der får ugens tæppe.