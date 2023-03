Plot twist i minksagen: Kan det frede Barbara Berthelsen og co?

Minksagen har fyldt massivt i dansk politik og udløste endda at folketingsvalg. Men lige pludselig sår en juridisk afgørelse tvivl om hele grundlaget for sagen. Kan det få sagen om skandalesagen til at smuldre på ny, eller har det ingen betydning?

Det spørgsmål dykker ugens politiske podcast ”Under gulvtæppet” ned i, når Jyllands-Postens chefredaktør sammen med politisk analytiker Niels Thulesen Dahl mødes til en samtale om den seneste uges begivenheder på Christiansborg.