International gruppe læger: Vi gør alt for mange til syge

Alt for mange mennesker bliver unødvendigt behandlet med medicin, undersøgelser og operationer, som de ikke har brug for.

Problemet er særligt stort i de vestlige lande, hvor tilgangen til medicin og undersøgelser er stor, og hvor nationale screeningsprogrammer er udbredte.

Sådan lyder problemstillingen, som 450 forskere fra 30 forskellige lande netop har været i København for at diskutere til konferencen Preventing Overdiagnosis 2018. Det skriver Videnskab.dk.

»De unødvendige behandlinger koster ikke bare penge, de gør også livet værre for patienterne,« fortæller John Brodersen, der er læge og professor på Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Han har forsket i overdiagnosticering i 15 år og er en af drivkræfterne bag konferencen.

Danske læger: Det foregår også i Danmark

Flere videnskabelige artikler fremlagt på konferencen viser ifølge John Brodersen tegn på massiv overdiagnosticering i udlandet.

Men problemet er også stort herhjemme, forsikrer han.

»Det kan godt være, vi er den mindst slemme dreng i klassen, men der foregår stadig masser af overdiagnosticering blandt andet inden for thyreoideacancer (Skjoldbruskkirtelkræft red.), brystkræft og prostatakræft,« siger han.

F.eks. er næsten halvdelen af alle tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft hos danske kvinder overdiagnosticeringer ifølge et stort studie fra 2016 af Salvatore Vaccarella, der er forsker hos WHO’s kræftforskningsenhed.

»Det er jo en meget alvorlig overdiagnosticering, fordi behandlingen kan have grimme bivirkninger,« siger John Brodersen.

Præcis hvor mange, der generelt bliver overdiagnosticeret i Danmark, findes der dog ikke tal på.

Sundhedsstyrelsen: Det er ikke et problem i Danmark

Ringer man til Sundhedsstyrelsen, får man et lidt andet indtryk end fra forskerne på konferencen.

»Jeg kan selvfølgelig ikke sidde og love, at der ikke kan ske fejl, men vi regner med, at lægerne kun foretager undersøgelser, som giver mening for både samfundet og den enkelte patient,« siger Henrik Stig Jørgensen, der er enhedschef for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen.

Han nævner dog også, at aflønningssystemet tildeler større honorar til de læger, der tager mange patienter på kortere tid.

Her mener John Brodersen, at systemet er med til at øge mængden af overdiagnosticeringer.

»Hvis du vil være en succesfuld læge, skal du bare behandle så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Hvis du skal være en ordentlig læge, skal du til gengæld have mere tid og færre patienter,« siger John Brodersen.

Men Henrik Stig Jørgensen fra Sundhedsstyrelsen har tiltro til, at lægerne gør deres arbejde ordentligt.

»Hvis man som læge har en grundlæggende god etik, så gør man ikke noget, som er unødvendigt, og det kan Styrelsen for Patientsikkerhed i øvrigt holde øje med,« siger han.