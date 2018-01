Nyt studie: Mikrobølgeovne i EU forurener ligeså meget som syv mio. biler

»Pling«.

Er du også en af dem, der har udstyret dit køkken med en mikrobølgeovn, så resterne fra aftensmaden kan blive varmet op til frokost dagen derpå? Så er du desværre også en af dem, der er med til at frigive forurenende kuldioxid.

Et nyt studie udarbejdet af forskere ved Manchester University viser, at mikrobølgeovne i europæernes køkkener udleder ligeså meget kuldioxid som næsten syv mio. biler.

Det skriver The Independent.

Studiet viser helt præcist, at ovnene udleder 7,7 mio. ton kuldioxid om året i EU, hvilket er det samme som den årlige kuldioxidudledning fra i alt 6,8 mio. biler, skriver mediet.

Studiet bygger ifølge The Independent på den mest omfattende undersøgelse, der nogensinde er foretaget af mikrobølgeovnenes miljøpåvirkning. Undersøgelsen omfatter den samlede mængde forurening, fra ovnene bliver produceret, til de bliver kasseret.

Det faktum møder dog kritik fra David Reay, professor i Carbon Management fra University of Edinburgh. Han kritiserer bl.a. sammenligningen af ovne og biler, da tilberedning af mad i mikrobølgeovn ikke frigør kuldioxid på samme måde, som det sker gennem bilers udstødning, siger han til mediet.

»At sige at mikrobølgeovne er "ligeså dårlige for miljøet som biler" er en sammenligning af æbler og appelsiner, for testen af mikrobølgeovne er en fuld livscyklusvurdering, og testen af bilerne er kun for deres direkte forurening fra at blive kørt i,« siger professoren.

Af undersøgelsen fremgår det desuden, at mikrobølgeovne er den mest anvendte ovntype i EU. Det anslås, at der i 2020 vil være op mod 135 mio. mikrobølgeovne i de europæiske hjem.

»Taget i betragtning at mikrobølgeovne står for den største procentdel af salget af alle typer ovne i EU, øges vigtigheden af at begynde at tackle deres indvirkning på ressourceanvendelse og affaldsstoffer,« lyder det ifølge mediet fra Dr. Alejandro Gallego-Schmid fra Manchester University.