I mange år har læge Jette Vibe-Petersen og psykolog Marie Lawætz arbejdet sammen ved Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune. De syntes dog, at bøger om det at gennemgå et kræftforløb enten var personlige beskrivelser eller fagbøger, og at der manglede en »letlæselig bog baseret på faglighed« om emnet. Derfor valgte de sammen at skrive ”Vejen