Cirkus Enhedslisten åbnede en ny sæson i denne uge

Men flere temaer skal nok vise sig i den nære fremtid, og det med et mindre positivt fortegn. For politikerne på rådhuset har lavet en manøvre, som kan minde en lille smule om regeringens løsning på høje elregninger: De skubber regningen foran sig.

Mens pengene i budgettet er fordelt, svæver det endnu i det uvisse, hvor de skal komme fra. Nok er der sat tal på, at der skal spares 214 mio. kr. årligt i kommunens budget, og noget er allerede fundet via forskellige tekniske manøvrer. Men hvor der helt konkret skal skæres i velfærden – altså der, hvor sparerunden mærkes i virkeligheden – får vi først svar på i oktober.

Nu skal forligsparterne udarbejde et sparekatalog. Det var den del, Enhedslisten ikke ville være med til, men som Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup nu har skrevet under på at tage del i alligevel.

Det skal blive interessant, hvordan Enhedslistens tre byrådsmedlemmer, som i forvejen indgår i et konflikthåndteringsforløb for at få samarbejdet mellem dem til at køre, vil få den proces til at glide.

Også i resten af det politiske spektrum bliver det interessant. Det tjener politikerne til ære, at de ikke prøver at sælge 2023-budgettet som en solstrålehistorie. For der er altså stadig nogle temmelig mørke skyer i horisonten.