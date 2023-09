09/09/2023 KL. 07:00

AUH-specialister søgte eget job, men fik det ikke. Kræftpatienter risikerer længere ventetid end den lovfastsatte

To erfarne kirurger på den omstridte mave- og tarmkirurgiske afdeling på Aarhus Universitetshospital er ikke længere ansat til at udføre meget avancerede kræftoperationer. Men de to læger søgte selv om at blive genansat.