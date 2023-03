Blandt blå tønder og hvide dunke, i et værksted på en landejendom i Odder var to 52-årige mænd i færd med at producere amfetamin. Værkstedet lugtede så kraftigt af amfetamin, at politiet kunne lugte det på gårdspladsen, da betjente meldte deres ankomst på adressen og afbrød den storstilede produktion.