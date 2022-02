AGF-topscorer Patrick Mortensen var tidligt oppe, da han og holdkammeraterne mandag rejste med morgenflyveren kl. 6.30 fra Billund til Alicante i Spanien, hvor der venter den sidste afpudsning af formen. I hele efteråret scorede han tre gange, heraf to straffespark, som alt andet lige er nemmere at omsætte end en målchance i åbent spil. Angriberens to mål mod Esbjerg i en træningskamp i lørdags, en dyst, som AGF vandt 7-0