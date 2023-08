Tysklands regering enes om lovforslag til legalisering af hash

- Ingen bør misforstå loven. Hash vil blive legaliseret. Men trods det forbliver det farligt, tilføjer han.

Formålet med loven er at slå det sorte hashmarked tilbage og at få færre narkorelaterede forbrydelser, skriver Lauterbach i en erklæring, der er forfattet sammen med det tyske landbrugsministerium.

Det er også hensigten at få begrænset narkohandel og antallet af misbrugere.

Det tyske politiforbund er modstander af at legalisere hash. Her frygter man, at det vil føre til mere kriminalitet, og at det vil give domstolen et endnu højere arbejdspres.