DR-korrespondenten Matilde Kimer har fået frataget sin presseakkreditering og dermed mulighed for at arbejde i Ukraine.

Det skete på et møde tidligere i december, hvor den ukrainske sikkerhedstjeneste beskyldte Matilde Kimer for at bedrive propaganda for fjenden, skriver mediet Journalisten.

- Jeg har brugt så mange dage af mit liv i skyttegrave og andre steder for at rapportere fra den her krig, så at skulle høre på sådan nogle beskyldninger – oveni købet kort tid efter at være blevet losset ud af Rusland – det er så sort for mig. Jeg har en mærkelig følelse af at være blevet forrådt, siger Matilde Kimer til mediet.