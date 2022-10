Højreorienteret EU-skeptiker tager første stik i slovensk valg

Pahor omtales ofte som Instagram-præsidenten på grund af hans brug af det sociale medie.

46-årige Anze Logar er medlem af Det Slovenske Demokratiske Parti. Partiet er skeptisk over for EU og kritisk over for indvandring.

I april tabte daværende premierminister Janez Jansa og Det Slovenske Demokratiske Parti parlamentsvalget til den miljøbevidste Frihedsbevægelse og nuværende premierminister Robert Golob.

54-årige Natasa Pirc Musar er tidligere tv-vært og nu en indflydelsesrig advokat. Hun har ført valgkamp på spørgsmål om menneskerettigheder, retsstatsprincipper og sociale velfærdsspørgsmål.

Musar kæmper for at blive den første kvindelige præsident i den lille eksjugoslaviske republik.