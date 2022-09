Sverige: Formentlig ligger der sabotage bag Nord Stream-lækage

Linde har tidligere tirsdag drøftet gaslækagerne med sin danske kollega, Jeppe Kofod (S). En af lækagerne har fundet sted i dansk farvand og den anden i svensk farvand.

Efter valget tidligere på måneden er partier i Sverige i færd med at forhandle om en ny regering. Men indtil den er på plads, er Magdalena Andersson fungerende statsminister.

Pressemødet kommer en time efter, at den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), holdt pressemøde sammen med tre ministre i København.

Også her var hovedkonklusionen, at der er tale om et bevidst angreb.