Sveriges statsminister åbner for deltagelse i regering

Først da vil han efter alt at dømme bede den konservative leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, om at gøre forsøget på at samle en ny borgerlig regering.

Det mest sandsynlige lige nu er, at Ulf Kristersson vil danne en borgerlig regering med støtte fra Sverigedemokraterna. Det indvandrerkritiske parti blev det største borgerlige parti ved valget.

Men Magdalena Andersson ser også andre muligheder.

Hun vil ikke svare på, hvordan hun forestiller sig, at et samarbejde med Moderaterna skal foregå.

- Det er noget, man så skulle diskutere med andre partier. Svensk politik behøver færre bindinger og flere åbninger.

- Jeg er klar til at samarbejde med alle partier undtagen Sverigedemokraterna. Det sagde jeg før valget, og det siger jeg nu. Men det er Ulf Kristersson, som har valgt at binde sig hårdt til Sverigedemokraterna, siger hun.