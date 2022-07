Tysk kansler vil have afskaffet EU-vetoret i sikkerhedspolitik

Han siger, at det må være slut med, at enkelte stater ”egoistisk blokerer” for fælleseuropæiske beslutninger. En fælles politik skal gælde lige fra migrationspolitik til udviklingen af et fælles europæisk forsvar.

For EU skal være en geopolitisk aktør på verdensscenen.

- Vi har simpelthen ikke længere råd til nationale vetoer, for eksempel i udenrigspolitikken, hvis vi ønsker fortsat at blive hørt i en verden med rivaliserende magter, påpeger han.

- Permanent uenighed og permanente meningsforskelle mellem medlemsstaterne svækker os.