20/03/2022 KL. 19:00

En styrke på 5.000 mand skal forstærke EU’s kampkraft

Det følger af en ny sikkerhedsstrategi, at EU skal kunne udsende op til 5.000 soldater i en fart. Og det er en central grund til at bevare det danske forsvarsforbehold, siger Morten Messerschmidt (DF). Udenrigsministeren mener, forbeholdet skal væk for at give Danmark indflydelse på Europas sikkerhed.