EU vil undtages fra USA-told - ellers svarer EU igen

EU vil undtages fra den nye amerikanske told på stål og aluminium. Ellers svarer EU igen med straftold på amerikanske varer.

Sådan lyder meldingen fredag fra EU-Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen, efter at USA's præsident, Donald Trump, har bebudet en ny told på stål og aluminium.

Katainen, der har ansvaret for job, vækst, investeringer og konkurrenceevne, siger, at EU endnu ikke kender kriterierne for at blive undtaget fra tolden.

- Det står ikke krystalklart, hvordan en undtagelsesprocedure vil fungere, siger Katainen på et pressemøde i Bruxelles.

- Vi har brug for dialog med USA. Vi har brug for klarhed over situationen, siger han.

Katainen siger, at EU vil undtages fra den amerikanske told, fordi EU ikke er årsagen til nogen unfair handel.

USA begrunder også tolden med hensyn til den nationale sikkerhed.

- Vi er allierede. Ikke en trussel, siger Katainen.

- Men vi fortsætter også vores forberedende arbejde på mulige tiltag, der kan afbalancere situationen. Vi håber, at vi ikke bliver tvunget til at bruge dem, siger han.

Donald Trump underskrev torsdag beslutningen om at indføre en told på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium.

Mange frygter, at det kan udløse en handelskrig. Men Trump lovede samtidig at være fleksibel over for venner af USA.

Hvis de europæiske lande alligevel bliver ramt af den nye amerikanske told, er EU også parat til sammen med partnere at rejse en sag ved verdenshandelsorganisationen WTO.

- Men som jeg siger: Vores primære mål er at få en dialog med USA og løse problemerne uden yderligere skader, lyder det fra EU-kommissæren.

Han siger samtidig, at ingen skal forvente, at sådan en dialog fører til indrømmelser fra EU på handelsområdet.

- Det er ikke en handelsforhandling, siger Katainen.

Han siger, at det derimod handler om at finde en løsning på de ensidige amerikanske skridt, der er i strid med internationale regler.

- Vi vil løse det, før det virkelig bliver et problem, siger Katainen.

Han kalder Trumps tale torsdag for "protektionistisk" og mener, at det lød som et ønske om at have en økonomi uden konkurrence.

Jyrki Katainen mener, at alle nu skal vælge, om de ønsker en regelbaseret verdenshandel, eller om det skal være den stærkestes ret, der skal gælde.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, møder lørdag USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, i Bruxelles.