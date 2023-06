Da svenske Hans Blix kom i verdens centrum

Men for mange tvivlere var det ligesom med liv i rummet.

Krigen kom alligevel

Bare fordi vi ikke har fundet noget, er det ikke det samme som at konkludere, at vi er alene i universet, og amerikanerne og deres allierede angreb Irak trods de tomhændede FN-inspektører.

Så selv om Blix ikke fandt masseødelæggelsesvåben i landet, kunne han alligevel ikke hindre krigen i at bryde ud.

Der er i øvrigt stadig ikke fundet masseødelæggelsesvåben.

Hans Blix sagde i marts i anledning af 20-års-dagen for angrebet, at invasionen viste, at udenlandsk intervention normalt ikke virker særlig godt, skriver The Guardian.

»En lære fra Irak-krigen er behovet for at holde fast i kendsgerninger. Anarki kan være værre end terror,« sagde han.