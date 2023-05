Global opvarmning tæt på at overstige 1,5 grader

De næste fem år bliver de varmeste, der nogensinde er målt, og den maksimale stigning på 1,5 grader kan blive brudt, siger FN-organisationen WMO ifølge BBC.

Udviklingen bliver forstærket af det såkaldte vejrfænomen El Niño.

- Der er en 98 procents sandsynlighed for, at mindst et af de næste fem år - og femårsperioden i sin helhed - vil blive de år varmeste, der er målt, lyder det fra WMO ifølge AFP.