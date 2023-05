USA giver russisk oligarks millioner til Ukraine

USA sigtede ham sidste år for at have brudt de sanktioner, der er indført mod Rusland efter invasionen af Ukraine i februar 2022.

På det tidspunkt meddelte Garland, at USA havde indefrosset millioner af dollar fra Malofejev.

Pengene kom ”fra en konto i et amerikansk pengeinstitut, der kunne spores til Malofejevs brud på sanktioner”, sagde Garland sidste år.

USA beskylder den russiske oligark for at have ydet økonomisk støtte til russere, der fremmer separatisme på Krim-halvøen. Rusland annekterede Krim i 2014.