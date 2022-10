Den var ventet. Putins vrede og skamløse hævn. Ikke kun over de seneste ugers tæt på uendelige nederlag og pinlige retræte på slagmarken i alt fra Izjum til nøglebyen Lyman. Men i særdeleshed over den for ukrainerne måske allervigtigste sejr siden krigens begyndelse – og Putins tilsvarende nederlag: Angrebet på Kertj-broen ved Krimhalvøen tidligt lørdag.