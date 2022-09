USA skal hjælpe Ukraine med opklaring af mulige krigsforbrydelser

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har sagt, at massegravene formentlig er endnu flere beviser på, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izjum for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde. Mere end 1000 ukrainske politifolk er blevet sendt til regionen.

Også EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har bedt om, at forholdene skal opklares. Hun vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet for Den Internationale Straffedomstol (ICC).