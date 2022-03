- Det, der kommer fra russisk side, er at Krim - og måske også de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine - skal anerkendes som en del af Rusland.

- Det er som udgangspunkt helt uacceptabelt for Ukraine. Men der er selvfølgelig den mulighed, at ukrainerne føler sig så presset, at de måske til sidst går med til det for at forhindre ødelæggelse af Kyiv og flere civile tab, siger Flemming Splidsboel.

Ukrainerne ved ifølge Splidsboel, at det russiske militærapparat har ”et gear eller to yderligere”, og at kampene kan optrappes og blive meget blodigere end hidtil.