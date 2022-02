Det er første gang efter den russiske invasion natten til torsdag, at Rusland og Ukraine mødes til forhandlinger. Begivenheden er kommet i stand efter en telefonsamtale mellem Zelenskij og Lukasjenko. Det oplyser Zelenskij ifølge AFP.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at de to parter mødes uden betingelser.

Dette område ligger få kilometer nord for Tjernobylværket.

»Vi blev enige om, at den ukrainske delegation mødes med den russiske delegation uden betingelser ved den ukrainsk-hviderussiske grænse. I nærheden af floden Pripjat«, siger Zelenski.

Rusland meddelte tidligere på dagen at landet har sendt en delegation til Hviderusland for at forhandle med Ukraine.

Ukraines præsident afviste i første omgang den russiske invitation, fordi Hviderusland ifølge præsidenten ikke var en neutral part.