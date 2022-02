Han understreger, at modstand på mødet stadig kan bremse en endelig beslutning om spørgsmålet, som EU’s stats- og regeringschefer altså ikke kunne blive enige om natten til fredag på et hasteindkaldt topmøde.

Udenrigsministrene i EU er fredag ankommet til et møde i Bruxelles, hvor de ventes formelt at give støtte til, at midler i EU indefryses for Putin og Lavrov, og at de får indrejseforbud til EU.

- Jeg vil ikke være diplomatisk på dette område. Alle som nu tvivler på, om Rusland skal udelukkes fra Swift, bliver nødt til at forstå, at blodet fra uskyldige ukrainske mænd, kvinder og børn også vil være på deres hænder, skrev Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på Twitter.

Inden EU-mødet fredag i Bruxelles siger Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, at Swift stadig er på bordet.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod vil Danmark på mødet arbejde for de hårdest mulige sanktioner.

- Vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt over for en aggressor. En person som Putin, som har angrebet og er ved at udføre en forfærdelig krig over for et europæisk land. Der står vi last og brast med Ukraine, siger Kofod til TV2 News.

Udenrigsministeren siger, at der kommer flere sanktioner. Men man kommer også til at se ”mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression”, der kommer fra Rusland.

- Vi kommer til at se sanktioner, og vi kommer til at se mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression, siger Kofod.

Fredag eftermiddag holder Natos medlemslande topmøde om den alvorlige situation.