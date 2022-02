Russisk parlament giver grønt lys til styrker i Ukraine

Det russiske parlament har stemt for - med øjeblikkelig virkning - at give præsident Vladimir Putin formel magt til at sende landets væbnede styrker ud af landet.

Det betyder med andre ord, at Putin har fået grønt lys til at sende styrker til Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Rusland har anerkendt de to selvudråbte republikker som selvstændige. Mandag meddelte han, at Rusland agter at sende ”fredsbevarende” styrker til områderne.