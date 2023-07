DSB har haft for mange forsinkelser i syv ud af seneste otte år

Kundepunktligheden består i, at DSB har pligt til at fragte passagerer med fjern- og regionaltog frem inden for tre minutter af togenes forventede ankomst.

I 2022 var DSB’s krav for kundepunktlighed 77,9 procent.

Det statslige togselskab formåede dog kun at leve op til kravet i 73,3 procent af tilfældene, fremgår det af TV 2’s gennemgang.

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen siger til TV 2, at han ”kun kan beklage over for de kunder, der oplever forsinkelser”.

Han siger også, at forsinkelserne i mange tilfælde er ude af DSB’s hænder.