Togkaos fortsætter: Kamp om pladserne i fjern- og regionaltog

Onsdag vil det som udgangspunkt være strækningerne mellem København og Holbæk samt København og Nykøbing F., der rammes af aflysninger.

DSB har udvalgt de to strækninger på forhånd, så passagererne her har mulighed for at forberede sig på aflyste afgange.

I resten af landet kører DSB som udgangspunkt med kortere togsæt, og systemet med pladsbilletter er suspenderet.

- Der vil fortsat være udfordringer med at gøre togene lange nok, siger Tony Bispeskov.

Arbejdsnedlæggelsen betyder, at tog, der skal efterses eller repareres, ikke kan køre videre og må parkeres.