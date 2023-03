16/03/2023 KL. 11:50

Cykelstien er 6 cm for smal – nu giver minister dispensation

En sag fra Sallingsund får nu transportministeren til at reagere. Efter et uheld havde de cyklende til og fra Mors udsigt til at skulle trække over den 1,7 km lange bro i et halvt år – nu får de alligevel lov at cykle.