I december stillede han sammen med resten af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer, Enhedslisten og SF et forslag i byrådet. De tre partier ønskede at undersøge mulighederne for at opstille flere solceller på kommunens tage.

De ville undersøge det, fordi Folketinget havde fjernet nogle af de tariffer, som kommunerne skulle betale for solcelleanlæg.

»Dermed er opsætning af tagsolceller blevet betydeligt mere rentabelt for kommunerne,« konstaterer de tre partier i forslaget, som et samlet byråd besluttede at arbejde videre med.