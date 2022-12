Langt flere end tidligere har købt plads i juletog

At stigningen er så stor, kan muligvis også delvist forklares med, at selskabet har udbudt flere orange-billetter, som er en billettype, der er billigere end de normale billetter.

Endnu kan DSB ikke opgøre antallet af kunder i juledagene. Altså folk både med og uden pladsbillet. Men man ved, at den mest populære tur før jul var København til Odense, og at København-Aarhus kom ind som nummer to.

Tendensen til et øget salg af pladsbilletter har kunnet registreres de seneste måneder, og det er sket i forbindelse med, at DSB har øget sin markedsandel for rejser over Storebælt.