Mens den 1. december for mange børn handler om, at nissen er kommet forbi, er det også en speciel dag for landets udsatte boligområder.

Her hedder nissen ”parallelsamfundslisten”, og den kan komme med enten kul eller gaver i form af en plads på eller af, hvad der tidligere blev kaldt ghettolisten.

For blandt andre boligområdet Tingbjerg nordvest for København var der gaver i posen, og det udløste torsdag jubel på rådhuset. Men et dyk ned i tallene viser, at det er meget små ændringer, der ligger bag historien.