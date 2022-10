S praler af uddannelse til Herning, der aldrig kommer

For et år siden lancerede Socialdemokratiet en landsdækkende kampagne under navnet “Tættere på“ om, hvad regeringen har gjort for borgerne i hver enkelt af landets 98 kommuner.

Kampagnen skabte fredag opmærksomhed, da Jyllands-Posten beskrev, at en række kommuner ikke kan genkende partiets påstand om, at velfærden i landets kommuner skulle være løftet med 25,7 mia. kr. Regeringen erkendte fredag, at oplysningerne var forkerte, og derfor er fjernet fra hjemmesiden.