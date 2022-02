Enhedslistens fund af en video fra 2021 får nu partiet til at skrue et hak op over for transportminister Benny Engelbrecht i sagen om klimatal, som ikke blev udleveret.

»Ærligt talt, så sår det for mig tvivl om ministerens forklaring,« siger politisk ordfører Mai Villadsen forud for et samråd torsdag eftermiddag.